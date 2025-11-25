FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇLARI: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde dengeli ilerleyen Fenerbahçe, ligdeki en güçlü rakipleri arasında gösterilen Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki sıralamayı etkileyecek olan bu 90 dakika, İstanbul'da, Fenerbahçe'nin evi olan Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-Lacivertliler, kendi sahasında alacağı bir galibiyetle tur hedefine biraz daha yaklaşmak istiyor. İşte, Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı hakkında merak edilenler: