FENERBAHÇE UEFA MAÇ PROGRAMI! Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasındaki üçüncü maçında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son maçtaki performansıyla taraftarlarını umutlandıran Fenerbahçe, bu zorlu mücadelede puan tablosunda avantaj yakalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe–Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.Mücadele 19.45'te başlayacak.
3. Hafta: 23 Ekim / Fenerbahçe - Stuttgart
4. Hafta: 6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe
5. Hafta: 27 Kasım / Fenerbahçe - Ferencvarosi
6. Hafta: 11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe
7. Hafta: 22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa
8. Hafta: 29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe
Turnuvada şu ana kadar 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 3 puanla sıralamada 20. basamakta yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 19. sıradaki Young Boys'un hemen arkasında, 21. sıradaki Ludogorets'in ise önünde bulunuyor.