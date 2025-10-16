FENERBAHÇE UEFA MAÇI İÇİN SAHADA! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile yapacağı maçla yeni bir boyut kazanacak. Rakip takım Almanya'dan geliyor, İstanbul'da zorlu bir atmosfer bekleniyor. Maçın yayın kanalı, bilet durumu ve program detayları araştırmalara konu olmuş durumda. İşte, Fenerbahçe - Stuttgart maçı hakkında merak edilenler:
UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Ligi fikstürüne göre, Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşması 23 Ekim 2025 günü oynanacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE