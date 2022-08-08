Süper Lig'de iddialı olan Sarı Kanaryalılar UEFA Avrupa Ligi'nde oldukları kadar mücadeleci. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe Ümraniyespor karşısında olacak. Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen sarı lacivertli ekip 3 puanla şampiyonluğa güzel bir adım atmak istiyor. Taraftarlar canlı yayın ekranı karşısında hazırlandı. Peki, Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı hangi kanalda ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler…