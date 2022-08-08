Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak?
Giriş Tarihi: 8.8.2022 11:44 Son Güncelleme: 8.8.2022 11:45

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak?

Süper Lig 2022-2023 sezonu başladı. Bu haftanın son maçında rekabet Fenerbahçe ve Ümraniyespor arasında gerçekleşecek. Nefeslerin tutulduğu rekabette muhtemel 11’ler ve canlı yayın kanalı futbolsever ve fanatiklerin araştırma konusu haline geldi. Sarı lacivertlilerin evindeki maç heyecan dorukta bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplar detayda...

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak?

Süper Lig'de iddialı olan Sarı Kanaryalılar UEFA Avrupa Ligi'nde oldukları kadar mücadeleci. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe Ümraniyespor karşısında olacak. Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen sarı lacivertli ekip 3 puanla şampiyonluğa güzel bir adım atmak istiyor. Taraftarlar canlı yayın ekranı karşısında hazırlandı. Peki, Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı hangi kanalda ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler…

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçları arasında yer alan karşılaşma 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü oynanacak.

Heyecanlı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

İşte canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?


Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FB MUHTEMEL 11

Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Enner Valencia, Diego Rossi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA