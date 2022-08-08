Süper Lig'de iddialı olan Sarı Kanaryalılar UEFA Avrupa Ligi'nde oldukları kadar mücadeleci. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe Ümraniyespor karşısında olacak. Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen sarı lacivertli ekip 3 puanla şampiyonluğa güzel bir adım atmak istiyor. Taraftarlar canlı yayın ekranı karşısında hazırlandı. Peki, Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı hangi kanalda ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler…
FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçları arasında yer alan karşılaşma 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü oynanacak.
Heyecanlı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
İşte canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...