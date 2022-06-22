Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar, kaç TL? Fenerbahçe katıl videoları nasıl izlenir, nasıl üye olunur?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 16:31 Son Güncelleme: 22.6.2022 16:32

Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar, kaç TL? Fenerbahçe katıl videoları nasıl izlenir, nasıl üye olunur?

Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar, kaç TL? Fenerbahçe katıl videoları nasıl izlenir, nasıl üye olunur?

Bugün ekranlara gelecek Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı Fenerbahçe Youtube kanalında yayında olacak. Bununla birlikte sarı lacivertli taraftarlar tarafından Fenerbahçe Youtube katıl ücreti araştırılmaya başlandı. Katıl üyeliği olan taraftarlara özel olarak paylaşılan Fenerbahçe katıl videoları izlemek isteyenler maç öncesi FB Youtube kanalını yakın takibe aldı. Peki, Fenerbahçe katıl ne kadar, nasıl üye olunur? İşte cevaplar…

Fenerbahçe Shkupi maçı öncesi Fenerbahçe katıl videoları arayışına çıkıldı. Bugün 18.00'de oynanacak hazırlık maçını izlemek ve taraftarlara özel videolara ulaşmak isteyenler Fenerbahçe Youtube katıl ücreti için araştırmalarını sürdürüyor. Youtube sistemi ile oluşturulan katıl butonu sistemi ile belli bir ücret karşılığında daha fazla videoya erişilebiliyor. Peki, Fenerbahçe katıl ne kadar, nasıl üye olunur? İşte detaylar…

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

Fenerbahçe Youtube kanalının taraftarlara özel videolar sunduğu katıl butonu için üç farklı seçeneği bulunuyor.

Buna göre 5 TL karşılığında Beyaz paket, 15 TL ile Sarı paket ve 25 TL ile Lacivert paket alınabiliyor. Aylık ödenen ücretler karşılığında özel imkanlara sahip olunabiliyor.

FENERBAHÇE KATILA NASIL ÜYE OLUNUR?

Fenerbahçe FK Youtube kanalına girdikten sonra sağ üst köşede yer alan "KATIL" butonuna tıklanarak ücretin ödenmesi durumunda özel videolara erişilebiliyor. Aşağıdaki linkten katıl butonuna ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCgqlho3-8a6FmDqQm7Q6gJw

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Fenerbahçe Youtube katıl ücreti ne kadar, kaç TL? Fenerbahçe katıl videoları nasıl izlenir, nasıl üye olunur?
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