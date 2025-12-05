Fenerbahçe ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

ZTK'da grup etabına geçilirken kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bu sezon grup aşamasında mücadele edecek takımların belli olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin hangi takımla eşleşeceği futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak, grup karşılaşmaları hangi tarihlerde oynanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Grup aşamasından 1. maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat, 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final, Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.