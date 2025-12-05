Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 5.12.2025 14:51

Fenerbahçe ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanının başlamasıyla birlikte bu kez gözler Fenerbahçe’nin rakibine çevrildi. 4. turdan yükselen 19 takımın yanı sıra bu etaba direkt katılacak 5 ekibin de dahil olmasıyla kura çekiminde toplam 24 takım yer alacak. Sarı-lacivertlilerin bulunduğu torbada Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüpspor gibi iddialı takımlar da dikkat çekiyor. Peki, Fenerbahçe’nin ZTK’daki rakibi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

ZTK'da grup etabına geçilirken kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bu sezon grup aşamasında mücadele edecek takımların belli olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin hangi takımla eşleşeceği futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak, grup karşılaşmaları hangi tarihlerde oynanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

ZTK GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİYLE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLUYOR!

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK KURA ÇEKİMİNDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimlerinde Sarı-lacivertliler yer aldığı torbada Galatasaray , Samsunspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüpspor gibi ekipler yer alıyor. Kuralar henüz çekilmedi. Belli olduğunda yer vereceğiz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup aşamasından 1. maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat, 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final, Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.

