Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi rakipleri: Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı ne zaman, sarı lacivertlilerin rakipleri kimler oldu?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılım hakkı elde etmişti. 29 Ağustos'ta yapılan kura çekimiyle rakipler belli olurken, fikstür de açıklandı. Sarı-lacivertlilerin ilk rakibi Dinamo Zagreb oldu. Peki, Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı hangi tarihte oynanacak, diğer rakipleri kimler? İşte detaylar ve fikstür…
Fenerbahçe, avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonda yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne lig etabından başlayacak.
Fenerbahçe'nin rakipleri şu şekilde;
Dinamo Zagreb (Deplasman)
Aston Villa (İç saha)
Ferencvaros (İç saha)
Viktoria Plzen (Deplasman)
Nice (İç saha)
FCSB (Deplasman)
Stuttgart (İç saha)
Brann (Deplasman)
Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ne lig etabından katıldı. Sarı-lacivertlilerin rakipleri belli olurken, maç fikstürü ise UEFA tarafından daha sonra duyurulacak. Avrupa Ligi karşılaşmaları 24-25 Eylül'de başlayacak. Grup etabı 29 Ocak'ta tamamlanacak ve play-off kuraları 30 Ocak 2026'da çekilecek.
1. HAFTA: 24–25 Eylül 2025
2. HAFTA: 2 Ekim 2025
3. HAFTA: 23 Ekim 2025
4. HAFTA: 6 Kasım 2025
5. HAFTA: 27 Kasım 2025
6. HAFTA: 11 Aralık 2025
7. HAFTA: 22 Ocak 2026
8. HAFTA: 29 Ocak 2026
Play-off Eleme Turu: 19-26 Şubat 2026
Son 16: 12-19 Mart 2026
Çeyrek Final: 9-16 Nisan 2026
Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026
Final: 20 Mayıs 2026