Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi rakipleri: Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı ne zaman, sarı lacivertlilerin rakipleri kimler oldu?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılım hakkı elde etmişti. 29 Ağustos'ta yapılan kura çekimiyle rakipler belli olurken, fikstür de açıklandı. Sarı-lacivertlilerin ilk rakibi Dinamo Zagreb oldu. Peki, Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı hangi tarihte oynanacak, diğer rakipleri kimler? İşte detaylar ve fikstür…