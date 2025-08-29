Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri: Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı ne zaman, sarı lacivertlilerin rakipleri kimler oldu?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rakipleri kesinleşti. 29 Ağustos’ta gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte sarı-lacivertlilerin rakipleri belirlendi, maç fikstürü de açıklandı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenerek yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Fenerbahçe, kuraya 2. torbadan girmişti. Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe’nin ilk rakibi Dinamo Zagreb oldu. Lig aşaması maçları 24 Eylül'de başlıyor. Peki, Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı ne zaman, Fenerbahçe’nin rakipleri kimler oldu? İşte maç fikstürü…

Sarı-lacivertlilerin ilk rakibi Dinamo Zagreb oldu. Peki, Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı hangi tarihte oynanacak, diğer rakipleri kimler? İşte detaylar ve fikstür…

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe, avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonda yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne lig etabından başlayacak.

Fenerbahçe'nin rakipleri şu şekilde;

Dinamo Zagreb (Deplasman)

Aston Villa (İç saha)

Ferencvaros (İç saha)

Viktoria Plzen (Deplasman)

Nice (İç saha)

FCSB (Deplasman)

Stuttgart (İç saha)

Brann (Deplasman)

FENERBAHÇE - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ne lig etabından katıldı. Sarı-lacivertlilerin rakipleri belli olurken, maç fikstürü ise UEFA tarafından daha sonra duyurulacak. Avrupa Ligi karşılaşmaları 24-25 Eylül'de başlayacak. Grup etabı 29 Ocak'ta tamamlanacak ve play-off kuraları 30 Ocak 2026'da çekilecek.

Avrupa Ligi'nin 2025/26 sezonu maç takvimi şöyle:

1. HAFTA: 24–25 Eylül 2025

2. HAFTA: 2 Ekim 2025

3. HAFTA: 23 Ekim 2025

4. HAFTA: 6 Kasım 2025

5. HAFTA: 27 Kasım 2025

6. HAFTA: 11 Aralık 2025

7. HAFTA: 22 Ocak 2026

8. HAFTA: 29 Ocak 2026

Play-off Eleme Turu: 19-26 Şubat 2026

Son 16: 12-19 Mart 2026

Çeyrek Final: 9-16 Nisan 2026

Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026

