UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya deplasmanında Slovacko'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün milyonların gündeminde. u akşam saat 20.00'da sahaya çıkacak temsilcimiz, ilk maçta aldığı 3-0'lık sonuçla büyük bir avantajı elinde bulundururken galibiyeti eline alırsa play off'ta mücadele edeceği takım da belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim oldu? İşte o takımın adı...