Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 11.8.2022 16:16

Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim oldu?

Demir Grup Sivasspor ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli olmuştu. Bu akşamki heyecan dolu mücadelede sarı lacivertli takımın galip gelmesi halinde karşılaşacağı takım merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim oldu? İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin rakibi kim? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya deplasmanında Slovacko'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün milyonların gündeminde. u akşam saat 20.00'da sahaya çıkacak temsilcimiz, ilk maçta aldığı 3-0'lık sonuçla büyük bir avantajı elinde bulundururken galibiyeti eline alırsa play off'ta mücadele edeceği takım da belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim oldu? İşte o takımın adı...

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlenmişti. Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, Slovacko'ya elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA