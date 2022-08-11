UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya deplasmanında Slovacko'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün milyonların gündeminde. u akşam saat 20.00'da sahaya çıkacak temsilcimiz, ilk maçta aldığı 3-0'lık sonuçla büyük bir avantajı elinde bulundururken galibiyeti eline alırsa play off'ta mücadele edeceği takım da belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim oldu? İşte o takımın adı...
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlenmişti. Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.
Fenerbahçe, Slovacko'ya elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.
Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.