Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarının bitmesiyle belli olurken, Avrupa Ligi kura çekimi ile temsilcimizin rakibi belli olacak. UEFA ülke puanı sıralamasına katkı yapan sarı kanarya maçlarını yakından takip edenler, "Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'deki Avrupa Ligi kura çekimi ile belli olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar…