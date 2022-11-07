Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarının bitmesiyle belli olurken, Avrupa Ligi kura çekimi ile temsilcimizin rakibi belli olacak. UEFA ülke puanı sıralamasına katkı yapan sarı kanarya maçlarını yakından takip edenler, "Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'deki Avrupa Ligi kura çekimi ile belli olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar…
AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 15.00'te çekilecek.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.
AVRUPA LİGİ SON 32'YE KALAN TAKIMLAR
Fenerbahçe hali hazırda son 32 turunu pas geçtiği için, son 32 turundaki eşleşmelerin galipleriyle karşı karşıya gelecek.
PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting
AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında başlayacağı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:
Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023
Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023