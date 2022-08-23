Fenomen dehşet saçtı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan ve sosyal medya platformu Tiktok'ta 165 bin takipçisi olan Ferit Yılmaz (24), önceki gece saat 23.30 sıralarında, annesiyle birlikte kaldığı eve geldi. Kapıyı anahtarıyla açan Yılmaz, kısa bir süre önce babasından boşanan Handan A.'yı (41), erkek arkadaşı Orhan Taşyürek (34) ile otururken görünce, taraflar arasında tartışma çıktı.Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, mutfaktan aldığı bıçakla Taşyürek'i bıçaklayan Yılmaz, ardından annesine doğru yöneldi. Kendisini banyoya kilitleyen Handan A. hafif yaralı kurtulurken, yaralı halde evden çıkmayı başaran Taşyürek, merdivenlerde düştü.Peşinden gelen Yılmaz, Taşyürek'i tekrar bıçakladı. 20 gün önce bir oğlu dünyaya gelen ve 3 çocuk babası olan Taşyürek, kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerine ulaşan ilk ekip, kaçmaya çalışan Yılmaz'ı yakaladı.