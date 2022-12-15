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Giriş Tarihi: 15.12.2022 12:46 Son Güncelleme: 15.12.2022 13:36

Fenomen Fevzi diyete başladı… Başkan Erdoğan’a söz verdi zayıflayacak…

Samsun'da rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, videoları ile milyonlara ulaşan Fevzi Kaan Türker (12), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' tavsiyesine uyarak, diyetisyene başvurdu.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Fenomen Fevzi diyete başladı… Başkan Erdoğan’a söz verdi zayıflayacak…

Samsunlu fenomen Fevzi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında Fenomen Fevzi'ye kilon çok zayıfla tavsiyesinde bulundu. 12 yaşındaki Fevzi Türker diyetisyene gitmeye başladı.

Fevzi; "Cumhurbaşkanımız bana 'kilo vermelisin bu yaşta bu kilo sana çok fazla' dedi. Ben 72 kiloyum. İlk önce 60 sonrasında ise 55 kiloya düşmeyi hedefledim. Ama hasta da olmamam lazım. Diyetisyenim ile ilk buluşmayı gerçekleştirdik. Benim vücudumu ölçtü yağ oranımı belirledi. Bana spor ve yemek listesi hazırladı. Ben de Cumhurbaşkanına söz verdim. Zayıflayacağım" dedi.

Fevzi'nin babası Hakan Türker Cumhurbaşkanının isteği üzerine Fevzi'nin diyete başladığını söyledi. Hakan Türker, "Fevzi yemeyi içmeyi seviyor. Çok iştahlı. Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine diyetisyene başladı. Fevzi söz verdi hem derslerinde başarılı olacak hem de zayıflayacak" dedi.

Fevzi'nin annesi Tuğba Fevzi'nin durumu ile Cumhurbaşkanımızın yakından ilgilendiğini söyledi. Tuğba Türker, "Fevzi, Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Cumhurbaşkanımız, Fevzi'nin başarılı olduğunu ancak sadece müzik ile olmayacağını hem ders çalışması hem de zayıflamasını söyledi. Bizde diyetisyene başladık" dedi.

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Fenomen Fevzi diyete başladı… Başkan Erdoğan’a söz verdi zayıflayacak…
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