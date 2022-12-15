Fenomen Fevzi diyete başladı… Başkan Erdoğan’a söz verdi zayıflayacak…

Fevzi; "Cumhurbaşkanımız bana 'kilo vermelisin bu yaşta bu kilo sana çok fazla' dedi. Ben 72 kiloyum. İlk önce 60 sonrasında ise 55 kiloya düşmeyi hedefledim. Ama hasta da olmamam lazım. Diyetisyenim ile ilk buluşmayı gerçekleştirdik. Benim vücudumu ölçtü yağ oranımı belirledi. Bana spor ve yemek listesi hazırladı. Ben de Cumhurbaşkanına söz verdim. Zayıflayacağım" dedi.