Fenomen Fevzi diyete başladı… Başkan Erdoğan’a söz verdi zayıflayacak…

Samsunlu fenomen Fevzi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında Fenomen Fevzi'ye kilon çok zayıfla tavsiyesinde bulundu. 12 yaşındaki Fevzi Türker diyetisyene gitmeye başladı.
Fevzi; "Cumhurbaşkanımız bana 'kilo vermelisin bu yaşta bu kilo sana çok fazla' dedi. Ben 72 kiloyum. İlk önce 60 sonrasında ise 55 kiloya düşmeyi hedefledim. Ama hasta da olmamam lazım. Diyetisyenim ile ilk buluşmayı gerçekleştirdik. Benim vücudumu ölçtü yağ oranımı belirledi. Bana spor ve yemek listesi hazırladı. Ben de Cumhurbaşkanına söz verdim. Zayıflayacağım" dedi.
Fevzi'nin annesi Tuğba Fevzi'nin durumu ile Cumhurbaşkanımızın yakından ilgilendiğini söyledi. Tuğba Türker, "Fevzi, Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Cumhurbaşkanımız, Fevzi'nin başarılı olduğunu ancak sadece müzik ile olmayacağını hem ders çalışması hem de zayıflamasını söyledi. Bizde diyetisyene başladık" dedi.