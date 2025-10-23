Fenomen ’Hasan abi’ ölü bulundu

Sosyal medyada 'okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla 'Hasan abi' olarak ünlenen 42 yaşındaki Hasan Fehmi Kara kamyonda ölü bulundu. Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde Hasan Fehmi Kara'dan haber alamayan arkadaşı Ümit Marangoz, Kara'nın kamyonunun yanına gitti. Kara'yı hareketsiz halde bulan arkadaşı durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Kara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk incelemelerde Kara'nın vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet yarası bulunmadığı belirtildi. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen Kara'nın zaman zaman kamyonunda uyuduğu öğrenildi.