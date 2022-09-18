Fenomen temizlik görevlisinin videoları milyonlarca kez izleniyor

Türkiye, temizlik personeli Hamit Karakaya'yı çöp toplarken oyun oynamasıyla tanıdı. Bazen bir düğünde, bazen sokak arasında, bazen de bir konserde insanların karşısına çıkıp oyun oynayan ve doğal hareketleri ile insanların gönlünde taht kuran Hamit Karakaya, artık bir fenomen haline geldi. Düğünlerin de aranan isimlerinden biri haline gelen Karakaya'nın videoları milyonluk izlenme oranlarına ulaşıyor. Karakaya son olarak Antalya'ya giderek Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç ile bir araya gelerek dans ettiler. Bu videoda sosyal medyayı yıktı geçti.

Görev yaptığı Aksaray'da da insanların yolunu kesip fotoğraf çektirdiği Karakaya, kulaklığını biran olsun çıkarmıyor. Hamit Karakaya yardım amaçlı sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor.

'İŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Kendisi ve işiyle barışık bir insan olduğunu söyleyen Hamit Karakaya, "İşimi çok seviyorum ve işimle gurur duyuyorum. Bunu oyun oynayarak yapmakta ayrı bir keyif. Temizlik yaparken bir eğlenceye denk gelirsem orada oynayabiliyorum. Tabi işimi de aksatmıyorum. Hem işimi yapıyorum hem de oyunumu oynuyorum. Sağ olsun insanlarda bu tür organizasyonlara davet ediyorlar. Hem insanlar mutlu oluyor hem de ben mutlu oluyorum. Neysem oyum" dedi.