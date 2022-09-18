Haberler Yaşam Haberleri Fenomen temizlik görevlisinin videoları milyonlarca kez izleniyor
Giriş Tarihi: 18.9.2022 16:48 Son Güncelleme: 18.9.2022 16:54

Fenomen temizlik görevlisinin videoları milyonlarca kez izleniyor

Aksaray Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki Hamit Karakaya’nın çalışırken oyun oynadığı videoların sosyal medyada paylaşılması üzerine fenomen haline geldi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Fenomen temizlik görevlisinin videoları milyonlarca kez izleniyor

Türkiye, temizlik personeli Hamit Karakaya'yı çöp toplarken oyun oynamasıyla tanıdı. Bazen bir düğünde, bazen sokak arasında, bazen de bir konserde insanların karşısına çıkıp oyun oynayan ve doğal hareketleri ile insanların gönlünde taht kuran Hamit Karakaya, artık bir fenomen haline geldi. Düğünlerin de aranan isimlerinden biri haline gelen Karakaya'nın videoları milyonluk izlenme oranlarına ulaşıyor. Karakaya son olarak Antalya'ya giderek Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç ile bir araya gelerek dans ettiler. Bu videoda sosyal medyayı yıktı geçti.

Görev yaptığı Aksaray'da da insanların yolunu kesip fotoğraf çektirdiği Karakaya, kulaklığını biran olsun çıkarmıyor. Hamit Karakaya yardım amaçlı sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor.

'İŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Kendisi ve işiyle barışık bir insan olduğunu söyleyen Hamit Karakaya, "İşimi çok seviyorum ve işimle gurur duyuyorum. Bunu oyun oynayarak yapmakta ayrı bir keyif. Temizlik yaparken bir eğlenceye denk gelirsem orada oynayabiliyorum. Tabi işimi de aksatmıyorum. Hem işimi yapıyorum hem de oyunumu oynuyorum. Sağ olsun insanlarda bu tür organizasyonlara davet ediyorlar. Hem insanlar mutlu oluyor hem de ben mutlu oluyorum. Neysem oyum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Son dakika | Avrupa'da sansasyonel çöküş; yüzlerce dev iflas bayrağını açtı!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı
Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik 'ferrobor' adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenomen temizlik görevlisinin videoları milyonlarca kez izleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA