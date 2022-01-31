Fenomen yarışmacı Kübra Ece’nin sır ölümünün perde arkasından kıskançlık krizi çıktı!

Sır ölüm Kübra Ece'yi İstanbul Avcılar'da önceki gün gece saatlerinde buldu. Çıktığı televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Ece'nin erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile olan birliktelikleri yaklaşık bir ay önce son buldu.
İddiaya göre ayrılığa kendini hazır hissetmeyen Kübra Ece, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi.
KISKANÇLIK KRİZİ İDDİASI!
Kıskançlık krizine giren Ece, soluğu eski sevgilisinin Avcılar Gümüşpala'da bulunan evinde aldı.
İddiaya göre evde bulunan 6 kişinin önünde eski sevgilisiyle tartışan Ece, ardından kendisini dördüncü kattaki daireden aşağı bıraktı. Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
EVDEKİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kadının ölümünün ardından olay mahallinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş., eski sevgilisi Mahmut Emir Ş. ve esli sevgilisini yeni sevgilisi Brezilyalı Luizia Marina R.C.'yi gözaltına aldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Kübra Ece'nin ölümüne ilişkin yürütülen incelemenin ise devam ettiği kaydedildi.
ACILI KUZEN KONUŞTU: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Acı haberle yıkılan Kübra Ece'nin ailesi, kızlarını bugün toprağa verdi. Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Sunar, çok bilgileri olmadığını ama medyaya yansıtıldığı gibi nişanlı olmadığını kaydederek, "Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz.
MUTLAKA BİR SORUMLUSU VARDIR?
Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait. Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek.
Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz" dedi.