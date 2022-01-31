Fenomen yarışmacı Kübra Ece’nin sır ölümünün perde arkasından kıskançlık krizi çıktı!

MUTLAKA BİR SORUMLUSU VARDIR?

Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait. Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek.