Fenomene sahte para ve silah paylaşımından gözaltı…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya fenomeni A.D.'nin lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı video görüntüsünün tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. A.D.'nin İstanbul Maltepe İlçesi'nde bulunan ikamet adresi, iki aracı ve iki iş yeri adresine baskın yapıldı. Düzenlenen operasyon neticesinde A.D. isimli şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 200 Dolar, 250 Euro, 50 Manat, 50 Ukrayna Lirası, sahte olabileceği değerlendirilen üç bin dolar, 50 euro nakit para, bir para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, bir kelepçe, sahte olabileceği değerlendirilen iki plaka ve iki dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli A.D.'nin Dilan Polat'ın dosyasındaki diğer fenomenlerle yoğun irtibatlı olduğu belirlendi.