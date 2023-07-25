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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Fenomene ve ablasına estetik dayağı

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Fenomene ve ablasına estetik dayağı
Instagram'da 250 bine yakın takipçisi olan fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, estetik doktoru ile asistanının saldırısına ugradıkları iddiasıyla sikâyette bulundu. Nur Açıkel, gögüs estetigi için Dr. Taha S. ile anlastı. 3 Nisan'da Bayrampasa'daki bir hastaneye yattı. Ameliyat öncesi Açıkel, odasına gelen doktor ve asistanına operasyonla ilgili sorular sordu. Ancak doktor kaba davranınca Yeliz Açıkel tepki gösterdi. Iddiaya göre, doktor önce Yeliz Açıkel'e saldırmak istedi. Abla Açıkel, duruma müdahale etmek isteyince doktor tarafından Ünlü fenomen yasananları videoya çekmeye çalısırken, asistan genç kadının telefonunu alarak yere fırlattı. Hastaneden ayrılan abla-kardes darp raporu alıp polis merkezine giderek, Dr. Taha S. ve asistanından sikâyetçi oldu. Olayla ilgili sorusturma baslatıldı.

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Fenomene ve ablasına estetik dayağı
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