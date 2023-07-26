Fenomene ve ablasına estetik dayağı

Instagram'da 250 bine yakın takipçisi olan fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, estetik doktoru ile asistanının saldırısına uğradıkları iddiasıyla şikâyette bulundu. Nur Açıkel, göğüs estetiği için Dr. T.S. ile anlaştı. 3 Nisan'da Bayrampaşa'daki bir hastaneye yattı.Ameliyat öncesi Açıkel, odasına gelen doktor ve asistanına operasyonla ilgili sorular sordu. Ancak doktor kaba davranınca Yeliz Açıkel tepki gösterdi. İddiaya göre, doktor önce Yeliz Açıkel'e saldırmak istedi. Abla Açıkel, duruma müdahale etmek isteyince doktor tarafından darp edildi. Genç kadın kafası ve kolundan yaralandı. Doktorun asistanı ise Yeliz Açıkel'e saldırdı.Ünlü fenomen yaşananları videoya çekmeye çalışırken, asistan genç kadının telefonunu alarak yere fırlattı. Hastaneden ayrılan abla-kardeş darp raporu alıp polis merkezine giderek, Dr. T.S. ve asistanından şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.