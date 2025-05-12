İstanbul-Silivri’de sosyal medya fenomeninin kardeşine şok kaçırma olayı: Fidye için tapu talep ettiler!

İstanbul Silivri'de 29 Nisan günü yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına giden sosyal medya fenomeni olan Harun Taştan'ın babası M.T. küçük oğlum T.A.T.'nin telefonundan beni birisi aradı. "Oğlun elimizde bize bir dükkan tapusu getir oğlunu al" dediler diye ifade verdi. İfadesinin devamında aynı kişiler bir arkadaşımı aramış ve oğlu elimizde sen buluşmayı ayarla tapuları alalım oğlunu verelim demişler diyerek şikayetçi oldu.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR YAPILDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin genci bir işyerinin önünden araçla alıp Şişli'de bir adrese götürdükleri tespit edildi. Gasp Büro aynı gün o adrese baskın düzenledi ama adreste kimseyi bulamadı. Ardından Bağcılar ve Fatih'te adresler tespit edildi. Gasp Büro o adreslere de peş peşe baskınlar yaptı.

GASP BÜRO PEŞLERİNE DÜŞÜNCE TAKSİ PARASI VERİP BIRAKTILAR

Ekiplerin peşinde olduğunu anlayan şüpheliler son olarak Kartal'da bir adrese götürdükleri T.A.T.'nin cebine 2 bin lira taksi parası verip serbest bıraktılar. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayda araç kullanan S.T., aracı kiralayan G.D. ve şüpheli A.Ö. 2 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında firari şüpheli G.Ö.'de 7 Mayıs'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ö., S.T. ve G.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya fenomeninin kardeşini kaçıran şüpheliler yakalandı | Video

Harun Taştan

ALACAĞIMIZI VERMEDİ

Şüphelilerin emniyette verdiği ilk beyanında alacakları olduğu için olayı gerçekleştirdiklerini iddia ettikleri öğrenildi.

OLAY ALACAK VERECEK BORCUNDAN İDDİASI

İddiaya göre, fenomen Harun Taştan ve ortağı şüphelilerden biri ile iş yapmış ve karşılığında parasını ödememişti. Taştan'ın babası borç karşılığında Silivri'den iki villa vermiş ancak villalarında yapı ruhsatında sorun olunca alacak karşılanmamıştı. Bu kez şüpheliler alacaklarını almak için Taştan'ın küçük kardeşini kaçırıp tapu istemişler.