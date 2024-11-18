Fenomenlerin kavgası kanlı bitti

Ankara Sincan'da yaşayan ve husumetli olan sosyal medya fenomenleri Çağlayan Yıldırım ile Cansum Şener, bir süre uygulama üzerinden tartıştıktan sonra görüşmeye karar verdi. Geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Plevne Mahallesi'nde buluşan ikili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Cansum Şener yanındaki tabancayı çıkararak Çağlayan Yıldırım'ın bacağına ateş açtı. Yaralanıh hastaneye kaldırılan Yıldırım saldırı anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Polis, kaçan Cansum Şener ve yanındaki erkek arkadaşı M.H. ile tedavisi tamamlanan Çağlayan Yıldırım'ı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Cansum Şener, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. M.H. ile Çağlayan Yıldırım ise adli kontrolle serbest bırakıldı.