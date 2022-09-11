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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Ferda öğretmenden 42 yıllık vefa

Bartın’da 42 yıl önce ilk görev yaptığı köy okulunu unutmayan emekli öğretmen Ferda Çetin, atıl duran okul binası için kolları sıvadı. Köylülerle el ele veren Çetin, okulu restore ettirerek çocuklar için kütüphane ve sanat evine dönüştürdü

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Ferda öğretmenden 42 yıllık vefa
Malatya'da dünyaya gelen öğretmen Ferda Balkaya Çetin, 1980'de Erzurum'da görev yaparken tayini Bartın'ın Akpınar köyüne çıktı. Köyün 30 haneli Hacı mahallesindeki 2 derslikli okulda göreve başlayan Çetin köylüleri, köylüler de Ferda öğretmeni çok sevdi. İki yıl sonra, tekrar tayini çıktığında da köylüler ve öğrencileri, "Öğretmenim bizi unutma" diye uğurladı. Çetin, emekli olunca atıl durumdaki köy okulunu restore ettirmek için "Köy Okulum Yıkılmasın Kültür ve Sanat Evi Olsun" projesini başlattı. Kendi imkanları ve köylülerin desteğiyle atıl duran köy okulunu restore ettirerek kütüphane ve sanat evi yaptı. Şimdi öğrenciler kütüphaneden yararlanırlarken, boş vakitlerinde çeşitli sanatsal faaliyetler yapıyor.



'EL ELE VERIP YAPTIK'
Çetin, "Tayinim çıktıktan sonra köy halkı ile ilişkilerimi hiç kesmedim. Sık sık geldim. Hatta çoğu zaman yaz tatillerimi bu köyde geçirdim. Okul binası, taşımalı eğitim nedeniyle atıl kalmıştı. Hem binayı kurtarmak, hem de çocuklarımıza boş vakitlerinde faaliyet yapacakları bir alan yaratmak için, aklımdaki projeyi köy halkı ile paylaştım. Hep birlikte işe koyulduk" dedi. Çetin, "Tadilata 2015'te başladık, araya pandemi de girince şimdi açabildik. Çatısından boyasına köy halkı ile birlikte imece usulü ile bu hale getirdik. Burayı çocukların minik elleri, büyük yüreği ile yaptık. Hayırseverler kitap ve malzeme bağışı yaptı. Çocuklarımız burada boş vakitlerini değerlendirip kitap okuyor, resim yapıyor. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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Ferda öğretmenden 42 yıllık vefa
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