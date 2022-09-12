Ferda öğretmenden 42 yıllık vefa! İlk görev yaptığı okulu unutmadı





En önemlisi cep telefonları ve kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Bilgi, kültürlü bir nesil olarak yetişiyorlar. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkmasında bir damla vesilem olduğu için beni ayrıca mutlu ediyor. Birçok hayırsever kitap ve malzeme bağışı yaptı" dedi.