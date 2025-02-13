Ferdi Tayfur için Marmaris’te mevlit okutuldu

Marmaris Tepe Mahallesi, Eski Cami'de akşam namazından önce Ferdi Tayfur'un yakınlarınca vatandaşlara lokma dağıtıldı. Akşam namazına müteakip yaşamını yitiren besteci, söz yazarı, yazar, sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Ferdi Tayfur için mevlit programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Tayfur için mevlit okutuldu, ardından dua edildi. Mevlid sonrasında cemaate teşekkür konuşması yapan oğulları Ferdi Tayfur Turanbayburt ve Ferdi Taha Tayfur cemaate duaları ve kendilerini yalnız bırakmadıkları için "Allah razı olsun" dedi. Programa, Tayfur'un oğulları, yakınları, cami cemaati, vatandaşların yanı sıra Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da katıldı. Kaymakam Kaya, Tayfur'un yakınlarına taziyede bulundu.