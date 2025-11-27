Haberler Yaşam Haberleri Ferencvaros nerenin takımı, hangi ülkede ve ligde? Fenerbahçe'nin rakibi Ferençvaroş sorgulanıyor!
Ferencvaros nerenin takımı, hangi ülkede ve ligde? Fenerbahçe'nin rakibi Ferençvaroş sorgulanıyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması'ndaki 5. maçında bugün (27 Kasım 2025) Macaristan'ın köklü kulübü Ferencvárosi Torna Club (Ferençvaroş) ile karşı karşıya geliyor. Macaristan futbolunun en büyük ve en popüler takımlarından biri olarak bilinen rakip takım İstanbul'da ağırlanacak. Peki, Ferencvaros nerenin takımı, hangi ülkenin, hangi ligde yer alıyor? İşte, yanıtlar:

UEFA Avrupa Ligi lig Aşaması, temsilcimiz Fenerbahçe için kritik bir dönemece girdi. Bugün Kadıköy'de Macaristan şampiyonu Ferencvaros'u ağırlayacak olan Sarı-Lacivertliler, bu maçı kazanarak üst turlara yükselme yolunda büyük bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Ferencvaros nerenin takımı?

FERENCVAROS NEREDENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKEDE YER ALIYOR?

Ferençvaroş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte merkezli, köklü bir spor kulübüdür. Kulübün tam adı Ferencvárosi Torna Club olup, Macaristan'ın futbol, hentbol, buz hokeyi gibi birçok spor branşında faaliyet gösteren en büyük spor kulüplerinden biridir.

Ülke: Macaristan

Şehir: Budapeşte

FERENCVAROS HANGİ LİGDE MÜCADELE EDİYOR?

Ferencváros Futbol Takımı, Macaristan'ın en üst düzey futbol liginde mücadele etmektedir.

Lig Adı: Nemzeti Bajnokság I (NB I)

Ferencvaros, Macaristan liginin en başarılı ve en çok şampiyonluk kazanan takımı unvanını elinde bulundurmaktadır. Kulüp, Macaristan'da kazandığı şampiyonlukların yanı sıra, düzenli olarak Avrupa kupalarında yer almaktadır.

Kulüp renkleri yeşil-beyaz, takma adı ise "Yeşil Kartallar"dır. Macaristan Liginde 36 kez şampiyon olarak ligin en çok kupa kazanan takımıdır. 2006 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirmediği için federasyon kararı ile tarihinde ilk kez küme düşmüştür.

