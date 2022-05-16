Ferhat’ın cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

Olay, 11 Mayıs'ta D-400 karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Ferhat bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu.
25 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine su altı ekipleri sevk edilirken aile de kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına katıldı. Aramanın 5'inci gününde dalgıçlar Ferhat Batur'un cansız bedenini, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında buldu. Batur'un yakınları sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü.