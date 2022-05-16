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Giriş Tarihi: 16.5.2022 10:14 Son Güncelleme: 16.5.2022 10:21

Ferhat’ın cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ferhat’ın cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Ferhat Batur’un (16), cansız bedeni bulundu.

Olay, 11 Mayıs'ta D-400 karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Ferhat bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

25 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine su altı ekipleri sevk edilirken aile de kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına katıldı. Aramanın 5'inci gününde dalgıçlar Ferhat Batur'un cansız bedenini, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında buldu. Batur'un yakınları sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü.

TAHTA PARÇASINI ALMAK İSTEDİ

Öte yandan Adana'nın Dağlıoğlu Mahallesi'nde sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, hastanede yaşamını yitirdi.

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Ferhat’ın cansız bedeni 5 gün sonra bulundu
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