Ferhat’ın cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

25 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine su altı ekipleri sevk edilirken aile de kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına katıldı. Aramanın 5'inci gününde dalgıçlar Ferhat Batur'un cansız bedenini, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında buldu. Batur'un yakınları sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü.