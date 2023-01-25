Feribota yolcu taşıyan halk otobüsü gölete düştü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, baraj göletine otobüsün düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Karakaya Baraj Göleti'nde Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren Mustafa Şahin yönetimindeki halk otobüsü, Atabey İskelesi bölgesinde gölete düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, sualtı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular Güner İkiz, Sabiha İnal ve Emine Elleses, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şahin, gazetecilere, gölete düşen otobüste şoförle birlikte 7 kişinin bulunduğunu, sudan etkilenen ve hipotermi olan 3 kadın yolcunun tedavi altına alındığını belirtti.Şoför ve diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Vali Şahin, tedbir amaçlı dalgıçların bölgede arama tarama faaliyeti yaptıklarını söyledi.