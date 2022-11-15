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Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:29 Son Güncelleme: 15.11.2022 11:37

Feribotu kaçıran yolcu bomba ihbarı yaptı

Bursa'dan istanbul'a gitmek için feribot bileti alan ancak feribotu kaçıran 22 yaşındaki E.A, 112'yi arayıp Bursa-İstanbul feribotunda bomba olduğuna yönelik ihbarda bulundu. Emniyeti ayağa kaldıran olayda ihbarcı E.A, otobüsle İstanbul'a giderken gözaltına alındı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Feribotu kaçıran yolcu bomba ihbarı yaptı

İstanbul'da yaşayan ancak 20 gün önce çalışmak için Bursa'ya gelen E.A isimli genç, işten ayrılınca yeniden İstanbul'a dönmeye karar verdi. Bursa Mudanya'dan kalkan feribota internetten bilet ayırtan E.A, feribotun kalkış saatine yetişemedi. Feribotu kaçıran E.A, 112'yi arayarak, Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa feribotlarında bomba ihbarında bulundu.

EMNİYET TEYAKKUZA GEÇTİ

İhbar sonrası adeta teyakkuza gecen Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri hemen harekete geçti. İstanbul Sirkeci'den hareket ederek Bursa'ya gelen feribot durduruldu ve en yakın Armutlu limanına çekildi. 400 yolcunun panik yaşamaması için feribotun arızalandığı söylenerek yolcular boşaltıldı. Gemide didik didik arama yapan ekipler olumsuzlukla karşılaşmadı. Bu sırada İstanbul Emniyeti de Bursa'dan gelen feribotta arama yaptı. O feribotta da herhangi bir bomba izine rastlanmadı.

SAHTE İHBARCI OTOBÜSTE YAKALANDI

Yaşanan büyük korku ve panik sonrası sahte ihbarcının, feribotu kaçıran E.A olduğu tespit edildi. E.A'nın peşine düşen polis, otobüsle İstanbul'a giderken otobanda otobüsü durdurarak gözaltına aldı. E.A, alınan ifadesinde feribotu kaçırdığı için ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

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Feribotu kaçıran yolcu bomba ihbarı yaptı
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