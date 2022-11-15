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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Feribotu kaçıran yolcu bomba ihbarı yaptı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Feribotu kaçıran yolcu bomba ihbarı yaptı
İstanbul'da yaşayan ancak 20 gün önce çalışmak için Bursa'ya gelen E.A. (22), işten ayrılınca yeniden İstanbul'a dönmeye karar verdi. Mudanya'dan kalkan feribota yetişemeyen E.A. 112'yi arayarak, Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa feribotlarında bomba ihbarında bulundu. Polis, İstanbul'dan gelen feribotu Armutlu Limanı'na çektirdi. 400 yolcuya feribotun arızalandığı söylenerek gemi arandı, ancak bir şey bulunamadı. İstanbul polisinin Bursa'dan gelen feribotta yaptığı aramada da herhangi bir bomba izine rastlanmadı. Sahte ihbarcı E.A. otobüsle İstanbul'a giderken yakalandı. E.A. tutuklandı.

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Feribotu kaçıran yolcu bomba ihbarı yaptı
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