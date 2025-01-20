Feride Hiranur’un sır ölümü

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1315 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Yakınlarının dün geceden bu yana haber alamadığı ve evinde yalnız yaşayan Feride Hiranur Demir'e bakmak için kuzeni sabah saatlerinde eve geldi.

ÇİLİNGİR VASITASI İLE KAPI AÇILDI

Kapıyı defalarca çalan ve telefonla arayan kuzeni yine Hiranur'a ulaşamayınca çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girdi. Hiranur'u yatak odasında hareketsiz bir şekilde gören kuzeni durumu hemen 112 acil çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi yaptığı incelemede Feride Hiranur Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen belediye tabibinin de ölümü şüpheli bulunca olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Hiranur'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın uyku hapı ve antidepresan ilacı kullandığı öğrenildi.