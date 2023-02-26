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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Feride nineye tekerlekli sandalye aldılar

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Feride nineye tekerlekli sandalye aldılar
Adıyaman'da, felçli olduğu için yatağa bağımlı olan 80 yaşındaki Feride Eşidir, depremde enkaz altında kaldı. Yatağın kenarında oluşan yaşam boşluğunda kalan ve sesini ekiplere duyurmayı başaran Eşidir, depremin 4. gününde enkazdan çıkarıldı. Tedavisinin ardından Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan kızının yanına gönderildi. Kızı da tekerlekli sandalye alınması için talepte bulundu. Söke Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Alperen Temiz, talebi duyunca öğrencileriyle birlikte yardım kampanyası başlatarak Eşidir'e bir tekerlekli sandalye alınmasını sağladı.
Enkaz altında yaşadıklarına anlatan Eşidir, "Kız kardeşim, sürekli su getirdi. Onun getirdiği suyu içtim. Ayrıca sürekli Kuran okundu. Onu duyunca rahatladım. 4. gün ise kurtarma ekipleri beni çıkardı" diye konuştu. Eşidir'in "Bana su getirdi" dediği kız kardeşinin ise yıllar önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Feride nineye tekerlekli sandalye aldılar
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