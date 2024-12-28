Ferzende’nin yeni yıl dileği kardeşlerine kavuşmak

Diyarbakır'da yaşayan ancak kanser tedavisi için İzmir'e gelen ve ışın tedavisi ile kemoterapi gören Ferzende Kızıl (9), yeni yılı 7 aydır ayrı kaldığı kardeşlerinden uzakta karşılamaya hazırlanıyor. Oğlunun bir an önce sağlığına kavuşup kardeşlerini görmek istediğini söyleyen anne Maile Kızıl, (31) "Yeni yıldan beklentimiz sağlık, huzur, mutluluk. Onu kaybetmekten çok korkuyorum. Kardeşlerine kavuşmayı istiyor ama gitmemiz mümkün olmuyor. Onları da buraya getiremiyoruz. En büyük oğlum 11 yaşında. 7 ve 5 yaşında kızlarım var. 1 yaşında da bir oğlum var. Onu bırakmak zorunda kaldığımda 5 aylıktı. Hastanelere gidip geldiğimiz için çocuklarımı getiremiyorum. Oğlum gitmek istiyor, 'Sen iyileştikten sonra gideceğiz' deyip hep erteliyoruz" dedi. DHA