Festival ateşi Adana’da yandı

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana'da 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'yla başladı. Festivalin tanıtımı için Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan'dan 10 Kasım'a kadar 16 farklı şehirde, 8 aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla ülkeye adeta bir festival iklimi yaşatacak. 2028'de 35 şehre festivali yaymaya çalışacağız" dedi.Bakan Ersoy, "Adana'yı Şanlıurfa izliyor, oradan Bursa, sonra da Samsun'a geçiyoruz. İlk 4 şehir bu sene festivalle ilk kez tanışan şehirlerimiz. Kültür Yolu Festivali'ni bu sene Antalya ile noktalayacağız" şeklinde konuştu.Adana'da bin, Türkiye'de 40 bin sanatçının festival kapsamında etkinlikler düzenleyeceğini aktaran Bakan Ersoy, "30 noktada etkinlikler olacak ve yaklaşık 500'e yakın etkinlik olacak. Adana'da bin sanatçı, Türkiye genelinde 40 bin sanatçı katılacak. 8 ayda 7 bine yakın etkinlik gerçekleşecek. Atatürk Kültür Yolu'nda dijital performansını da karnaval sırasında sanatseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. 7'den 70'e herkese hitap eden birçok etkinlikle vatandaşlarımızı sanatla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.