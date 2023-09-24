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Giriş Tarihi: 24.9.2023 09:43 Son Güncelleme: 24.9.2023 10:02

Festival başlamadan skandal patlak verdi

Antalya Altın Portakal Film Festivali başlamadan skandalı patladı. “Kanun Hükmü” belgeselinin, festival yönetimi tarafından yarışmadan çekilmesi üzerine jüri üyeleri üyeliklerinden çekildiklerini açıkladı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Festival başlamadan skandal patlak verdi

Her yıl farklı bir olayla gündeme gelen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, bu yıl 60'ıncı kez sinemaseverlerle buluşması planlanırken büyük bir kriz patlak verdi. "Kamu Hükmü" belgeseli Altın Portakal Ulusal Belgesel Yarışması'na yarışacağını duyurmuştu.

Bu haberin ardından festival yönetimi, ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeselini, belgeselde yer alan kişilerden birinin yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle yarışmadan çıkarttı. Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, yargı süreci bitene kadar filmin festivalden çıkarıldığını duyurdu.

JÜRİDEN SKANDAL REST

Kanun Hükmü belgeselinin festivalden çıkarılmasını şaşkınlık ve üzüntü ile karşıladıklarını dile getiren jüri üyeleri, "Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır.

Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz. Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki görevimizi, "Kanun Hükmü" filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz" diyerek rest çekti. Jürinin İngilizce olarakta duyuru yayınlaması dikkat çekti.

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Festival başlamadan skandal patlak verdi
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