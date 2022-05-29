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Giriş Tarihi: 29.5.2022 16:29

Fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet türbesine ziyaretçi akını

AA
Fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet türbesine ziyaretçi akını

İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Safi Arpaguş, Fatih Camisi Külliyesi içinde yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, beraberindekilerle türbede dua ettikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün 29 Mayıs. Bizim için, şehrimiz ve tarihimiz için gerçekten önemli bir gün. 29 Mayıs fetih demek, 29 Mayıs Fatih demek, 29 Mayıs İstanbul'un bayramı demek. Kutlu fethin 569. sene-i devriyesindeyiz. Dünyada eşi benzeri olmayan bu güzel emsalsiz şehri İstanbul'umuzu fetihle bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han ve onun muzaffer askerlerinin hepsine ruhları şad olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikme törenini de hatırlatan Yerlikaya, "Biliyorsunuz bugün bir ilk olarak, 13 millet bahçesinin yanında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı toprakla buluşturacağız. Bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Bugün 145 bin 300 fidan ekilecek." dedi.

Bu arada, İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü nedeniyle çok sayıda vatandaş da Fatih Cami Külliyesine geldi. Fatih Sultan Mehmet'in türbesine girerek dua eden bazı vatandaşların duygulandıkları görüldü.

Fatih Belediyesi ekiplerince türbeyi ziyarete gelenlere şerbet ve lokum ikram edildi.

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Fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet türbesine ziyaretçi akını
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