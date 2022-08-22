Fethiye- Antalya karayolunda kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Fethiye - Antalya karayolunda arı yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz (54), eski Dirmil Belediye başkanı Süleyman Kılınç (66), eski güreş ağası Ünal Karapınar(58), Kenan Demir Ayak(61) ve Mevlüt Şimşek(57) hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 2 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Arı yüklü kamyon ile otomobilin çarpışmasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Milyonlarca arı kovandan çıktı. Kazayı görenler dururum 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine giden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı. Kovanlardan çıkan arıların giden ekiplere saldırması üzerine arı elbiseleri giyilerek olaya müdahale edildi. Sağa sola saçılan kovanların kapaklarının örtülmesi için olay yerine Seydikemer'den gece arıcılar getirildi.
4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Hurda yığınına dönün otomobilde bulunan 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrolde eski Seydikemer Belediye başkanı Süleyman Kılınç), eski güreş ağası Ünal Karapınar, profesör olduğu öğrenilen Kenan Demirayak ve Mevlüt Şimşek'in olay yerinde hayatlarını kaybetti. 4 kişinin Seydikemer'de toprağa verileceği öğrenildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz ile kardeşi Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek hastaneye kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz da kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 5'e ulaştı. Komyan sürücüsünün Fethiye Bayır Mahallesi Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
SEVİLEN KUAFÖR MOTOSİKLET KURBANI
Öte yandan Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Mahallesi Sarılar Mevki'inde meydana gelen tek yönlü motosiklet kazasında kuaför İsa Ertunç (24) hayatını kaybetti. İş çıkışı motosikleti ile seyir halindeki genç kuaför Ertunç motosikletini kaydırdı. Kazada İsa Ertunç olay yerinde hayatını kaybetti. Ertunç'un Manavgat'ta toprağa verildi.