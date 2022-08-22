Fethiye- Antalya karayolunda kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

HASTANEDE ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz ile kardeşi Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek hastaneye kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz da kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 5'e ulaştı. Komyan sürücüsünün Fethiye Bayır Mahallesi Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

SEVİLEN KUAFÖR MOTOSİKLET KURBANI

Öte yandan Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Mahallesi Sarılar Mevki'inde meydana gelen tek yönlü motosiklet kazasında kuaför İsa Ertunç (24) hayatını kaybetti. İş çıkışı motosikleti ile seyir halindeki genç kuaför Ertunç motosikletini kaydırdı. Kazada İsa Ertunç olay yerinde hayatını kaybetti. Ertunç'un Manavgat'ta toprağa verildi.