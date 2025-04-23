Fethiye Babadağ’da paraşüt faciası: 2 kişi öldü!

Ekiplerin yaptığı incelemede, Mehmet Buğra Silen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Tevfik Tek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...