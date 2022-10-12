Fethiye motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Dinçer Olgun, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak motosikletten düşen Olgun ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedaviye alından Olgun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olgun'un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Olgun'un cenazesi Marmaris'te defnedilecek.