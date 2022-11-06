Fethiye, Rus dizileri için plato oldu

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Rusya'nın devlet televizyonu, dizi filmlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde çekiyor. Bir süredir "Acı Tuzlu Aşk Denizi", "Derin Deniz" ve "Başka İnsanlar" isimli dizilerle Fethiye adeta film platosu haline geldi. Rusya devlet televizyonu yaklaşık 3 ay boyunca dizi filmleri çekmeye devam edecek. Fethiye'nin Ölüdeniz, Çalış, Paspatur Çarşısı, Dispanser Caddesi, Kordon Boyu, Kayaköy ve diğer turistik merkezlerinde yapılan çekimleri yöre sakinleri de ilgi ile izliyor. Başka İnsanlar isimli dizi filmde yönetmenliği Aleksandr Kalugin yaparken, Rusların ünlü oyuncuları Dmitriy Miller ve Anna Taratorkina da başrolleri paylaşıyor. Yöreden figüranların da yer aldığı dizi filmlerle bölge ekonomisine de katkı sağlanıyor.