Fethiye ve Seydikemer’de su sorunu! Arbede çıktı, 7 kişi gözaltına alındı

Seydikemer'in Ortaköy, Çayan, Söğütlüdere, Paşalı ve Ören mahallelerinde sulama suyu olarak ortak kullanılan Bozluca Deresi'ndeki su, Fethiye'nin Söğüt Mahallesi sakinleri tarafından yaklaşık 1 aydır kendilerine yetmediği gerekçesiyle kesildi. Söğütlü Mahalle sakinleri ekiplerin çalışma yapmaması için her gün su kaynağında toplandı. Mahalleli suyun Seydikemer'deki mahallelere verilmediğini, aksine bu suyun Söğütlüdere Mahallesi'nde bulunan elektrik santraline yönlendirileceği iddiasında bulundular. Söğütlü Mahalle halkı verilen kararla suyun yüzde 40'ını kendilerine, kalan yüzde 60'nın ise Seydikemer'in mahallerine verildiğini belirterek, bu durumun adaletsizlik yarattığını ifade etmişlerdi.

DSİ ve Jandarma Ekipleri Kararı Uygulamak İçin Harekete Geçti

DSİ ekipleri alınan kararın doğru olduğunu belirterek, su paylaşım kararını uygulamak için Muğla komando ve Fethiye, Seydikemer jandarma ekipleriyle Bozluca Deresi'ne gitti. Mahalle halkı karara uymayacaklarını belirterek ekiplerin çalışma yapmasına izin vermeyince, jandarma ekipleri DSİ'nin çalışma yapması için barikat kurdu. Söğütlü Mahalle sakinleri barikatı yıkmak isteyince jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. Olaylarda 7 kişi gözaltına alınırken, fenalaşan 2 kişi ise Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.