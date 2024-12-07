Fethiye’de 14 yıldır aranan adam cinayete kurban gitmiş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2010 yılında ailesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatı yapılan Erdoğan Bozkurt, hakkındaki gerçeği yıllar sonra jandarma ortaya çıktı.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ve üç ay süren çalışma neticesinde Erdoğan Bozkurt'un, Ovacık Mahallesi Deliktaş Mevkiinde 2005 yılında C.K., Z.K., N.P., Ş.K., ve H.C. tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Söz konusu şüpheliler, 29 Kasım 2024 tarihinde yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

CESEDİ GÖMÜLDÜĞÜ YERDE SEFİL BULDU

Maktul Erdoğan Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemik ve diğer bulgular, 7 Aralık 2024 tarihinde Deliktaş Mevkiinde, Jandarma Kadavra Köpeği Sefil'in işaret ettiği noktada yapılan kazı çalışması ile bulundu. Cesedin, kesin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.