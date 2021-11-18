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Giriş Tarihi: 18.11.2021 04:33

Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı

DHA
Fethiye’de 2 katlı ev alev alev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahibinin yurt dışında yaşadığı ve kimsenin oturmadığı 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi 177'nci sokaktaki 2 katlı evde çıktı. İki katlı evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ev kısa sürede alev topuna dönerken çevresinde oturanlar alevlerin sıçramasından endişe yaşadı.

İhbar üzerine, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın, çevredeki binalara sıçramadan 1 saatte söndürüldü.

Yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Necdet Gürel'in Almanya'da yaşadığı ve binanın kullanılmadığı öğrenildi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Fethiye'de 2 katlı ev alev alev yandı
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