Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de 26 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.8.2024 13:19 Son Güncelleme: 6.8.2024 13:53

Fethiye’de 26 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Fethiye Ölüdeniz’de jandarma tarafından iki işletmeye yapılan operasyonda farklı marka ve çeşitlerde 26 bin 699 adet bandrolsüz alkollü içecek ele geçirildi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Fethiye’de 26 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde faaliyet gösteren iki işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine 5 Ağustos 2024 günü Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bahse konu işletmelerde arama faaliyeti icra edildi.

Yapılan aramada farklı marka ve çeşitlerde 26 bin 699 adet alkollü içecek ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye’de 26 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA