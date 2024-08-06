Fethiye’de 26 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde faaliyet gösteren iki işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine 5 Ağustos 2024 günü Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bahse konu işletmelerde arama faaliyeti icra edildi.

Yapılan aramada farklı marka ve çeşitlerde 26 bin 699 adet alkollü içecek ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.