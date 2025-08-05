Fethiye’de 3 kişiyi öldüren Gazi Özcan Aybey’in davası görüldü!

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Kayaköy Mahallesi'nde 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey'in, kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ve Muhammet Akbaba'yı öldürdüğü, iki kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Özcan Aybey, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanığın eski eşi ve aynı zamanda hayatını kaybeden Şükrü ve Adile Aysu'nun kızı N.A. ile, öldürülen Muhammet Akbaba'nın eşi Ü.A. ve kızı H.A. da hazır bulundu.

TANIKLAR OLAYI ANLATTI

Tanıklardan F.A., olay günü Özcan Aybey'in sabah saatlerinde elinde silahla kendi evine geldiğini belirterek, "Eşi ve çocuğu o gece bizde kalmıştı. Özcan, eşini sordu. Silahı görünce korkup evde olmadığını söyledik. Ardından olay yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra 4-5 el silah sesi duydum" dedi.

Komşulardan H.A. ise, "Silah sesleriyle uyandım. Pencereden baktığımda Adile Aysu'yu gördüm. 'Tamam oğlum, tamam' dediği sırada bir silah sesi daha geldi ve yere düştü. Ancak ateş eden kişiyi göremedim" diye konuştu. Olay yerine yakın oturan G.A. da, "Muhammet Akbaba vurulmuş halde bizim evin önüne geldi. 'Abla kanımı durdur' dedi. 5 dakika içinde önümüzde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

SANIKTAN SAVUNMA VE EV HAPSİ TALEBİ

Hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Özcan Aybey, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tanık ifadelerindeki aleyhine olan beyanları reddederek, "Cezaevinde sağlığım giderek bozuldu, 36 kiloya kadar düştüm. Sağlık durumumla ilgili adli tıp raporlarım çıkacak. Bu nedenle ev hapsi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mağdur avukatları, sanığın suçtan kurtulmak amacıyla somut delillere dayanmayan beyanlarda bulunduğunu savunarak, Aybey'in ifadelerine itiraz etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.