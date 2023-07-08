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Giriş Tarihi: 8.7.2023 18:02 Son Güncelleme: 8.7.2023 18:58

Fethiye'de 5 gündür kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu

Tatil için Fethiye'ye gelen ve 5 gün önce kaybolan Danimarkalı Thomas Bjoerk Gaard Kabak Koyu yakınlarında ölü bulundu.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de 5 gündür kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu

Fethiye'de 5 gündür kayıp olarak aranılan Danimarkalı turistin cesedine ulaşıldı. Tatil için Fethiye'ye gelen Danimarka vatandaşı Thomas Bjoerk Gaard (38) yürüyüş için çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı.

Turistin yakınları 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGAME) ekipleri Faralya Mahallesi'nde yaptığı 5 saatlik aramanın sonunda Danimarkalı turistin cesedini buldu.

Olayla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı Soruşturma başlattı.

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Fethiye'de 5 gündür kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu
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