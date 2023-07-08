Fethiye’de 5 gündür kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu

Fethiye'de 5 gündür kayıp olarak aranılan Danimarkalı turistin cesedine ulaşıldı. Tatil için Fethiye'ye gelen Danimarka vatandaşı Thomas Bjoerk Gaard (38) yürüyüş için çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı.

Turistin yakınları 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGAME) ekipleri Faralya Mahallesi'nde yaptığı 5 saatlik aramanın sonunda Danimarkalı turistin cesedini buldu.

Olayla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı Soruşturma başlattı.