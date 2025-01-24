Fethiye’de 9 aydır kayıp olan Hasan Yıldırım’ın ailesi Müge Anlı’ya başvurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 Mayıs 2024 akşamı evinden çıkan mühendis Hasan Yıldırım bir daha geri dönmedi. Pınar Yıldırım'ın eşi olan bir çocuk babası bilgisayar mühendisi Hasan Yıldırım için Fethiye İlçe Asayiş Büro Ekipleri olmak üzere Jandarma ve AKUT soruşturma ve arama çalışmaları ise aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin ormanlık ve kırsal alanlarda da sürdürdüğü çalışmalarda da bir sonuç elde edilemedi. 46 Yaşındaki kayıp Yıldırım'ın Karagözler Mahallesi ve Kayaköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan orman yolunda görüldüğünü tespit edilmişti. Yetkililer, Yıldırım'ı gören veya hakkında bilgi sahibi olanların en kısa sürede güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.

Yaklaşık 9 aydır kayıp olan Hasan Yıldırım'ın İstanbul'da yaşayan ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Yakınları, adeta sırra kadem basan Yıldırım'ın bulunması için yardım istedi. Seyircilerine bugünkü bölümünde seslenen Müge Anlı, 5 Mayıs tarihinden bu yana haber alınamayan Hasan Yıldırım dosyasına devam edeceklerini belirtti.