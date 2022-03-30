Fethiye’de ağaç katliamı! Uzmanların uyarılarına aldırmadan yerinden söküldü

"BAŞKA BİR YERDE YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Fethiye Belediyesinin eski hesap işleri müdürlerinden Işık Taban da ağaç katliamına tepki göstererek, "Günlük ağaçları, kökünden sökülerek götürülmüş. 40 yaşının üstündeki bu günlük ağaçlarının başka bir yerde yeniden yaşaması mümkün değildir. Hiç bir kaldırım, hiç bir asfalt kaplama yol bu ağaçların bir tanesi kadar değerli değildir" diye konuştu.

Konuyla ilgili bilgi veren Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ise, görme engelliler için izli yol yapılacağı için kaldırımdaki ağaçların söküldüğünü öne sürerek, "15 kadar saçak köklü ağaçlar sökülüp yerine kazık köklü kaldırımlara zarar veremeyecek ağaçlar dikeceğiz. Buradan söktüğümüz bu ağaçları da Babataş Mahallesine dikmeye başladık" dedi.

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