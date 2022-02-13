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Giriş Tarihi: 13.2.2022 15:48 Son Güncelleme: 13.2.2022 16:17

Fethiye'de belediye yolu açmayınca vatandaşlar işe koyuldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de belediye yolu açmayınca vatandaşlar işe koyuldu

Muğla'nın ilçelerinden Fethiye’de yamaç paraşütüyle ünlü Babadağ yolu kar ve buzlanmadan dolayı ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun açılması için bir çalışma yapmayınca, sürücüler kendi imkanlarıyla buzları kırmaya çalıştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinen bağlı Babadağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Tamamen buzla kaplanan yolda zor anlar yaşayan sürücüler, yolun açılması için belediye ekiplerine çağrıda bulundu.

Fethiye'de belediye yolu açmayınca vatandaşlar işe koyuldu | Video

Ancak buzla kaplı yolun ulaşıma açılması için herhangi bir çalışma yapılmadı. Ekipler yardıma gelmeyince duruma çare bulamayan sürücüler araçlarından inerek kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalıştı.

Vatandaşlar levye gibi araç gereçlerle yoldaki buzları kırmaya çalıştı. Vatandaşlar, "Yoldaki kar ve buzdan dolayı ilerlemek çok güç ve tehlikeli. Biz durumu belediyeye ve ekiplere haber verdik. Ekipler, yardıma gelmedi. 'Yolu kapattık' dedi. Biz de kendi imkanlarımızla yolu açmaya çalışıyoruz" dedi.

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Fethiye'de belediye yolu açmayınca vatandaşlar işe koyuldu
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