Muğla'nın Fethiye ilçesinen bağlı Babadağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Tamamen buzla kaplanan yolda zor anlar yaşayan sürücüler, yolun açılması için belediye ekiplerine çağrıda bulundu.

Fethiye'de belediye yolu açmayınca vatandaşlar işe koyuldu | Video

Ancak buzla kaplı yolun ulaşıma açılması için herhangi bir çalışma yapılmadı. Ekipler yardıma gelmeyince duruma çare bulamayan sürücüler araçlarından inerek kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalıştı.

Vatandaşlar levye gibi araç gereçlerle yoldaki buzları kırmaya çalıştı. Vatandaşlar, "Yoldaki kar ve buzdan dolayı ilerlemek çok güç ve tehlikeli. Biz durumu belediyeye ve ekiplere haber verdik. Ekipler, yardıma gelmedi. 'Yolu kapattık' dedi. Biz de kendi imkanlarımızla yolu açmaya çalışıyoruz" dedi.