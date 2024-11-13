Fethiye’de çadırda zehirlendiler: 1 ölü, 1 kişinin durumu ağır

Olay, Çiftlik Mahallesi, Kocaçalış mevkiinde türbenin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin nüfusuna kayıtlı Ümit Suratlı (40), kaldığı çadırda ölü bulundu. Aynı bölgede, başka bir çadırda kalan Bursa nüfusuna kayıtlı Erkan Tüzün (46) ise bilinci kapalı ve zehirlenmiş bir şekilde bulundu. Tüzün, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ümit Suratlı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Erkan Tüzün'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, farklı çadırlarda yaşayan 2 kişi, akşam aynı çadırda beraber gıda tüketip, diğeri kendi çadırına gitti. Ardından ise durumları ağırlaştı. Zehirlenme vakasının neden kaynaklandığının belirlenmesi için incelemeler sürdürülüyor.