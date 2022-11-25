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Giriş Tarihi: 25.11.2022 17:18 Son Güncelleme: 25.11.2022 17:28

Fethiye’de erkekler kadına şiddete karşı yürüdü

Fethiye’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında erkekler, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için yürüdü.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de erkekler kadına şiddete karşı yürüdü

Fethiye Kaymakamlığı'nın düzenlediği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Erkekler, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için yürüdü. Özgecan Anıtı'ndan başlayıp Beşkaza Meydanında son bulan yürüyüşe Kaymakam Alper Balcı beraberinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında 'Kadına El Kalkamaz' yazılı pankart taşındı.

Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde hizmet alan özel bireyler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Fethiye'de düzenlenen "Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü"ne katıldı. Kadına yönelik şiddete karşı birlik mesajı verdi. Yürüyüşe ilçenin tek kadın muhtarı Süzen Taşar katıldı.

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Fethiye’de erkekler kadına şiddete karşı yürüdü
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