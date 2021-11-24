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Giriş Tarihi: 24.11.2021 23:02 Son Güncelleme: 24.11.2021 23:19

Fethiye’de etkili yağış

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de etkili yağış

Muğla Fethiye’de, şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu.  Yağış nedeniyle altyapı sıkıntısı baş gösterdi. Yollar sular altında kaldı, trafik felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Muğla'da etkili yağış yaşandı. Muğla'nın tatil cennetlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Fethiye, Bodrum ilçeleriyle bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, fırtınanın etkisiyle bazı yerlerde maddi hasar meydana geldi.

Fethiye’de etkili yağış | Video

Fethiye'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeniden altyapı sıkıntısı baş gösterdi. İlçe merkezinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırarak devam etti. Yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, trafik felç oldu. Maddi hasarlar meydana geldi. Su taşkınları dolayısıyla iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

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Fethiye’de etkili yağış
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