Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Muğla'da etkili yağış yaşandı. Muğla'nın tatil cennetlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Fethiye, Bodrum ilçeleriyle bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, fırtınanın etkisiyle bazı yerlerde maddi hasar meydana geldi.

Fethiye’de etkili yağış | Video

Fethiye'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeniden altyapı sıkıntısı baş gösterdi. İlçe merkezinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırarak devam etti. Yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, trafik felç oldu. Maddi hasarlar meydana geldi. Su taşkınları dolayısıyla iş yerlerinde su baskınları yaşandı.