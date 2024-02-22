Fethiye’de feci kaza: İki çocuk hayatını kaybetti

Kaza; Fethiye- Antalya karayolunda meydana geldi. Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, Çamköy Mahallesi'nde Bedirhan Arslan'ın (14) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Efe Can'ın (13) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Arslan ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre, kontrollü olarak yan yoldan sağlandı.